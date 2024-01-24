حل امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالإسكندرية «رسمي عربي»

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية منذ قليل من أداء امتحان مادة العلوم «المدارس الرسمية عربي» اليوم الأربعاء 24 يناير، وهي آخر مادة في ماراثون طويل عاشه طلاب الشهادة الإعدادية، ونقدم لهم في السطور التالية إجابة الأسئلة لمراجعة ما كتبوه في الامتحانات.

أسئلة مباشرة

وقال مينا يونان، معلم أول العلوم بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن» إن امتحان مادة العلوم جاء مناسب لمستوى الطالب المتوسط، ولم يكن بالصعوبة التي توقعها البعض وكانت معظم الأسئلة واضحة ومباشرة، وتحتاج فقط إلى تركيز في المطلوب من الطالب الذى أهتم بالمذاكرة المستمرة.

حل الامتحان

وأضاف يونان، إن الامتحان جاء في ورقتين وطويل في عدد الأسئلة ولكن سهل الحل ومن المنهج والكتاب المدرسي واستطاع واضع الامتحان من جمع منهج الفصل الدراسي الأول داخل ورقتي الأسئلة وكان الحل كالتالي: