«المصري للفكر»: الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية في إنشاء محطة الضبعة النووية

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر ستتبنى تكنولوجيا الجيل الثالث في إنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تتضمن تدشين 4 مفاعلات نووية.

وأوضح التقرير أن تكلفة المحطة ستسدد على مدار 35 عامًا، وأن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء مالية، كما ستقوم الشركات المصرية بتنفيذ ما لا يقل عن 20% من مكونات المشروع.

الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة

وأضاف التقرير أنه سيجرى الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة (مصادر الوقود الأحفوري) واستخدامها بشكل رشيد، فضلًا عن أن التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض النظر عن الظروف الجوية.

محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير

وأشار التقرير إلى أن تشغيل المحطة وصيانتها سيؤدي إلى إنشاء نظام بيئي جديد كامل، كما أن محطات الجيل الثالث آمنة إلى حد كبير، إذ أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلي والذي يؤدي إلى تأمين المفاعل في حالة استشعار أي خطر يتعرض له للمفاعل

وأشار التقرير إلى أن الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية مع استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، ما ينعكس على تعزيز البحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج توطين التكنولوجيا النووية وإدخال صناعات جديدة سيوفر المشروع إمكانات واسعة للشركات المصرية المحلية تبعًا لطبيعة الأعمال، إذ يُخطط الرفع نسبة دورها من 20% بحد أدنى في مرحلة إنشاء وحدة الكهرباء الأولى وصولًا إلى 35% بحد أدنى خلال إنشاء الوحدة الرابعة.