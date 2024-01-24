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أرباح الذهب في 23 يوما.. كم بلغت مكاسب جرام عيار 21؟

كتب:

وليد عبد السلام
02:20 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
مصوغات ومشغولات ذهبية

مصوغات ومشغولات ذهبية

شهدت أسعار الذهب، نشاط على مدار السنة الماضية، ليستكمل رحلة الصعود مع بداية العام الجديد وبعد مرور 23 يوما من الشهر الأول من عام 2024 حقق خلالها مكاسب تجاوزت 600 جنيها.

أرباح ومكاسب جرام الذهب عيار 21

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أرباح ومكاسب جرام الذهب عيار 21 في 23 يوما، منذ بداية عام 2024.

أرباح جرام الذهب عيار 21 منذ بداية العام

حقق جرام الذهب عيار 21 أرباحا تقدر بنحو 655 جنيها، بعد أن سجل سعر الجرام بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء 3380 جنيها، مقارنة مع 3175 جنيها سعر الجرام في 31 ديسمبر 2023.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، اليوم الثلاثاء، 3830 جنيها للشراء، 3780 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4377 جنيهًا للشراء، و4320 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3283 جنيه للشراء، 3240 جنيهًا للبيع.

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بقلم وليد عبد السلام