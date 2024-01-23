الجنيه الذهب يسجل سعرا قياسيا في ختام التعاملات.. اعرف وصل كام

سجل سعر الجنيه الذهب، رقما قياسيًا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ متوسط سعره في محلات الصاغة 30 ألفًا و640 جنيهًا، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الجنيه الذهب، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

يسجل سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-1-2024، نحو 30 ألفًا و640 جنيهًا للشراء، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في ختام تعاملات اليوم، 3830 جنيها للشراء، 3780 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بختام تعاملات اليوم 4377 جنيها للشراء، و4320 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم 3283 جنيها للشراء، و3240 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات اليوم 2553 جنيها للشراء، و2519 جنيهًا للبيع.