استقرار الذهب عالميا عند 2025 دولارا للأوقية.. ما العلاقة بالفائدة الأمريكية؟

استقر سعر الذهب حول 2025 دولارًا للأوقية، في تداولات الأربعاء، مواصلًا نطاق تحركاته الضيق الذي استمر طوال الأسبوع الجاري، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، والتي من المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة، والتي قد تؤثر على اتجاه أسعار الذهب.

ومع ذلك، لا يزال المعدن تحت ضغط من مرونة الاقتصاد الأمريكي والإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قللت من التوقعات بخفض سعر الفائدة في مارس.

سعر الذهب اليوم

وترى الأسواق الآن فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض كبير عن فرصة الثلثين التي شوهدت قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch من CME.

في هذه الأثناء، أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية متساهلة للغاية يوم الثلاثاء، لكن تصريحات المحافظ كازو أويدا الأخيرة بشأن التضخم أشارت إلى ميل متشدد.

ويقرر البنك المركزي الأوروبي أيضًا السياسة النقدية يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة ويتراجع عن الرهانات على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولار في ديسمبر من عام 2023.

توقعات سعر الذهب

انخفض الذهب بمقدار 31.31 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أو 1.52% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2089.21 دولار أمريكي/ للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2158.85 خلال 12 شهرًا.