أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. كم سعر عيار 21؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ سجل عيار21 في محلات الصاغة حاليًا، 3830 جنيها للشراء و3780 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، اليوم الثلاثاء، 3830 جنيها للشراء، 3780 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4377 جنيهًا للشراء، و4320 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3283 جنيه للشراء، 3240 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2553 جنيهًا للشراء، 2519 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، بمحلات الصاغة والمجوهرات 2189 جنيهًا للشراء، 2161 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، 30 ألفًا و640 جنيهًا.