الكشف على 1950 مريضا في قافلة علاجية بمحافظة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنظيم قافلة طبية علاجية للكشف على المواطنين الأكثر احتياجا في قرية ميت دمسيس في مركز أجا لمدة يومين.

توقيع الكشف على المواطنين في قوافل طبية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على نحو 1950 مريضًا، وجرى صرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى للعلاج على نفقة الدولة بالمجان وضمت 12 عيادة كالتالي:

- 7 متنقلة منها 2 أطفال

- 2 باطنة

- رمد

- الأنف والأذن

- نساء وتنظيم اسرة

- معمل طفيليات

- أشعة x ray

وأضاف أن تقرير القافلة الطبية بالدقهلية للحالات التي جرى الكشف عنها جاء كالتالي:

- باطنة 348

- أطفال 370

: جراحة 177

- أسنان 78

- جلدية 201

- رمد 181

- أنف وأذن 210

- عظام 235

- نسا وتنظيم أسرة150

- إجراء عدد 342 تحليلاً مختلفاً للمرضى

- 89 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه

- فحوصات لـ 145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

- تحويل 13حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

- إصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.