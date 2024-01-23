الكشف على 1517 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية في القليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الكشف على 1517 مواطنا بالمجان خلال القافلة الطبية المجانية بقرية «بتمدة» في مركز بنها، والتي جرى تنظيمها على مدار يومين.

تخصصات مختلفة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية بتمدة ببنها على مداريومين وتم الكشف خلالها علي 1517 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

أعمال القافلة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة الباطنة، والجراحة، والنساء والأطفال والرمد والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة.

عيادة «اكشف واطمن»

كما تضمنت القافلة عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.