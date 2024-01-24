عيد الشرطة 2024.. «الداخلية» تنظم سلسلة دورات وندوات لتعزيز حقوق الإنسان
11:58 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
وزارة الداخلية - أرشيفية
اهتمت وزارة الداخلية بمجال حقوق الإنسان على المستويات كافة، حيث نظمت أكاديمية الشرطة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن لضباط اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﺠﻮن، وﻣﺮاﻛﺰ وأﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، إضاﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﺳﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ.
كما عقدت وزارة الداخلية ﻟﻘﺎءات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﻮزارة ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﺣﺮﺻﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وأﻓﺮاد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ودور اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮص اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ دﻋﻮة ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ووزارة اﻟﻌﺪل، ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
واﻫﺘﻤﺖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺈﻳﻔﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت دراﺳﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﺮؤى ﺣﻮل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث وأوراق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
وﻳﻄﻠﻖ ﻤﺮﻛﺰ بحوث الشرطة، آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻷﻣﻨﻲ ﻟﺪى رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺪوات ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻮن ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻛﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ" اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻧﺸﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ؛ وﺗﻘﻮم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺪور ﺑﺎرز وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻀﺒﺎط وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮص اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ وإﺟﺮاء ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻹﻟﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﺧﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎر ﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺨﺮج، وﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، كما تقوم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺮص أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ أﺣﺪث آﻟﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021 وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﺜﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻢ ﻷداء اﻟﻤ ﻬﺎم ﺑﻔ ﻌﺎﻟ ﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻘﻮات ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وينظم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺜﻞ: اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻧﻘﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة دوﻟﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ. ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق جرى ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻮادر اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﻮادر اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.