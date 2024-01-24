حل أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.. راجع إجاباتك

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية منذ قليل من أداء امتحان مادة العلوم «science» في «المدارس الرسمية لغات» اليوم الأربعاء 24 يناير، والتي كانت المادة الأخيرة مادة في امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية.

ويبحث طلاب مادة العلوم باللغة الإنجليزية عن مراجعة حلولهم تقدم «الوطن» حل أسئلة الامتحان.

امتحان متوازن

ويقول الدكتور مينا يونان، معلم أول العلوم بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن» إن امتحان مادة العلوم «science» جاء مناسب لمستوى الطالب المتوسط ورغم طول الامتحان إلا أنه لم يكن صعباً وكانت معظم الأسئلة مباشرة ولا تحتاج إلى وقت طويل في حلها، وتحتاج فقط إلى تركيز من الطالب وعدم التسرع في الإجابة

حل الأسئلة

وأضاف يونان، إن الامتحان جاء في ورقتين واعتبره البعض طويل بعض الشيء، ولكنه ليس صعباً ومن داخل المنهج المدرسي للفصل الدراسي الأول والكتاب المدرسي وكان امتحان العلوم هو آخر مادة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وكان الحل كالتالي: