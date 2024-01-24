دولة الاحتلال الإسرائيلي في مأزق بسبب نقص العمالة.. وتلجأ للهند لحل الازمة

تتطلع إسرائيل إلى معالجة النقص الكبير في الأيدي العاملة، حيث تراجعت الأعداد فجأة بسبب الحرب على غرة، وذلك بإحلال عشرات الآلاف من الهنود في العمالة للتضييق على الفلسطينيين الذين أدوا لفترة طويلة دورًا حاسمًا في البناء الإسرائيلي والقطاعات الأخرى.

شروط صارمة مفروضة على العمالة الفلسطينية

وسببت الشروط الصارمة المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على العمالة الفلسطينية ضربة للاقتصاد، ما أدى للجوء دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى طلب العمالة من الهند قبل هجمات 7 أكتوبر، ولكن عاد الكثير من العمال الأجانب، خاصة الآلاف من تايلاند، إلى بلادهم بسبب الصراع.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أنها تأمل رؤية ما يقرب من 10 إلى 20 ألف عامل هندي في الأشهر المقبلة، إذ يكون ذلك مساويا للعدد الإجمالي للعمال الأجانب الذين دخلوا البلاد من خلال اتفاقيات ثنائية في عام 2021.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ستكون الهند واحدة من أكبر الموردين لعمال البناء في إسرائيل في السنوات المقبلة، إن لم تكن أكبرهم، مضيفًا أن نحو 5آلاف عامل في نيودلهي وتشيناي اُستدعوا للعمل بالفعل.

إسرائيل بحاجة الي عمال لسد العجز لديها بسبب حرب غزة

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لجأت للهند بسبب قرار منع العمال الفلسطينيين من القدوم إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، حيث كان نحو ثلث العمال في قطاع البناء الإسرائيلي من الفلسطينيين، ولكن تم إلغاء تصاريح العمل للوافدين من غزة والضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب، ولذلك تبحث إسرائيل عن أي طريقة بديلة لسد هذه الفجوة.