فيلم «الإسكندراني» يحقق 17 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض

حقق فيلم الإسكندراني للفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا بين الأفلام المنافسة في دور العرض، إذ احتل المرتبة الثانية في قائمة الإيرادات.

إيرادات فيلم الاسكندراني

وقال الموزع السينمائي لـ«الوطن» إن فيلم الاسكندراني يحتل حقق 511 ألف جنيه إيرادات خلال يوم، ويبلغ الإجمالي 17 مليون و858 ألف جنيه.

أبطال فيلم الاسكندراني

ويجمع المخرج خالد يوسف بين عدد من النجوم في فيلم «الإسكندراني»، منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله، وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم «الاسكندراني»

ويجسّد الفنان أحمد العوضي شخصية «بكر الإسكندراني» الذي يدخل في صراعات عديدة، وتجمعه علاقة عاطفية مع زينة، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.