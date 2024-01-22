599 ألف جنيه إيرادات فيلم «الإسكندراني» خلال 24 ساعة

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحاً كبيراً، من خلال فيلم «الإسكندراني»، حيث احتل المرتبة الثانية بقائمة الإيرادات اليومية.

إيرادات فيلم «الإسكندراني» لـ أحمد العوضي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «الإسكندراني» حل في المرتبة الثانية، وحقق 599 ألف جنيه أمس.

ويجمع المخرج خالد يوسف بين عدد من النجوم في فيلم «الإسكندراني»، منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله، وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم «الإسكندراني»

ويجسّد الفنان أحمد العوضي شخصية «بكر الإسكندراني» الذي يدخل في صراعات عديدة، وتجمعه علاقة عاطفية مع زينة، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

وحرص الفنان أحمد العوضي، برفقة عدد من أبطال فيلم «الإسكندراني»، على القيام بجولات فنية من أجل الترويج للفيلم بشكل إيجابي.