574 ألف جنيه إيرادات فيلم «الإسكندراني» في دور العرض خلال يوم

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا من خلال فيلم الجديد «الإسكندراني»، مع الفنانة زينة، حيث احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي حالياً.

إيرادات فيلم «الإسكندراني»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم «الإسكندراني» جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة بدور العرض وحقق 574 ألف جنيه أمس، ولازال يتصدر المشهد ويحقق إيرادات مرتفعة وينافس بقوة بين الأعمال الأخرى.

ويجمع المخرج خالد يوسف بين عدد من النجوم في فيلم «الإسكندراني»، منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله، وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم «الاسكندراني»

ويجسّد الفنان أحمد العوضي شخصية «بكر الإسكندراني» الذي يدخل في صراعات عديدة، وستجمعه علاقة عاطفية مع زينة، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.