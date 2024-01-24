وفاة طبيب الغلابة بكفر الشيخ.. وأهالي قريته: «كان بيكشف علينا ببلاش»

خيَّمت حالة من الحزن على أهالي قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، عقب وفاة الدكتور حاتم عبد الحميد عامر، استشاري الصدر ومدير عام إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

الأهالي يصفون الراحل بـ«طبيب الغلابة»

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطبيب الراحل حاتم عبد الحميد عامر، ووصفوه بـ«طبيب الغلابة»، داعين الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته.

وقال عبد العزيز الفقي، من أهالي قرية دقلت، إنّ الدكتور حاتم عبد الحميد عامر، استشاري الصدر ومدير عام إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كان يمُر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتوفي متأثراً بها.

أهالي أحد قرية دقلت: «كان يقوم بالكشف على أهالي قريته من غير المقتدرين بالمجان»

وأوضح «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الطبيب الراحل كان مشهوداً له من الجميع بالطيبة وحُسن الخلق، وكان يتمتع بحُب الكثيرين، وكان من رجال الخير بمركز كفر الشيخ وليس في قريته فقط، وكان يقوم بالكشف على أهالي قريته من غير المقتدرين بالمجان، كما أنّ قيمة كشفه لم تتجاوز الـ50 جنيهاً، مضيفاً: «بنلف على كل الدكاترة وفي النهاية كان هو السبيل، لأنه كان أشطر دكتور أمراض صدر، وكان أخ وصديق للجميع قبل ما يكون طبيب».

وأكد «الفقي»، أنّه سيتم تشييع جثمان الطبيب الراحل حاتم عبد الحميد عامر، ظهر اليوم الأربعاء من مسجد قرية دقلت، في جنازة مهيبة في حضور جميع زملائه من الأطباء والعاملين بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، على أنّ يواري الثري بمقابر الأسرة، مع إقامة عزاء بمسقط رأسه بقريته.

وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ينعي الطبيب الراحل

وفي سياق متصل، نعى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور حاتم عبد الحميد عامر، استشاري الصدر ومدير عام إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.