«تضامن كفر الشيخ»: حملات مكافحة المخدرات مستمرة لتوعية الشباب بخطورتها

قالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إنها حريصة على الاهتمام بقضية المخدرات من خلال التوعية والحملات والندوات، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحد من انتشار المخدرات في المجتمع المصري

وأوضحت «جلالة»، أنّ من أهم أهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الحد من انتشار المخدرات في المجتمع المصري، وتزويد أفراده بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية التي تُمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، والتأكيد على إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية، مشيدةً بجهود الشباب المتطوعين تحفيزاً لهم على الاستمرار كقيادات للعمل التطوعي، وذلك استثماراً لطاقات الشباب الإيجابية للحد من ظاهرة الإدمان.

التوعية بأخطار المخدرات وأضرارها

وذكرت «جلالة»، أنّ حملة التوعية التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تأتي تحت عنوان «تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات»، وتستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يتم خلالها التوعية بأخطار المخدرات وأضرارها، وكيفية الاكتشاف المبكر للحالات، وما هي أماكن العلاج، كما يتم أيضاً توزيع مطويات للتوعية تتضمن الخط الساخن «16023»، وبعض الإرشادات الهامة، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان، وخدمات الوقاية والعلاج.