«حماية الطفل» تشارك في اختيار الأم المثالية بالشرقية

كشفت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام عن مشاركة الوحدة باجتماع اللجنة المحلية لإختيار الأم المثالية علي مستوى المحافظة لعام 2024 والذي تم عقده برئاسة عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور ممثلين عن مجلس النواب بالشرقية - الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية - أخصائي الطفولة ومسؤول المؤسسات الرعاية بإدارة الأسرة والطفولة ، مسؤول المعاينات، مسؤول رعاية المسنين والمغتربات ، التنمية وشؤون المرأة بمديرة التضامن الاجتماعي.

استعراض قصص كفاح الأمهات المتقدمات ومدة فقدهم لعائل الأسرة

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الاجتماع تم استعراض قصص كفاح الأمهات المتقدمات ومدة فقدهم لعائل الأسرة، وكذلك الظروف الصعبة التي مروا بها ومستوى أبنائهم التعليمي، ومن ضمنهم الأم البديلة والأم من ذوى الهمم والأم المعيلة لأبناء من ذوى الهمم .

وأشارت إلى أن ذلك جاء لاختيار المرشحين المختارين منهم لمسابقة الأم المثالية تمهيدا لإرسالهم لوزارة التضامن الاجتماعي للمنافسة مع المرشحين من المحافظات الأخرى واختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أنه تم اختيار الأم المثالية فى العام الماضي من الأمهات المرشحة من محافظة الشرقية وذلك تقديراً لقصة كفاحها ومجهودها مع الأبناء.

جدير بالذكر أن اللجنة المحلية تم تشكيلها بقرار من محافظ الشرقية رقم 350 لسنة 2024 لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024 وتختص بتنظيم احتفالية عيد الأم.