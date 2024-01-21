بدء اختيار الأم المثالية بالبحر الأحمر 2024.. الشروط تنطبق على 22 سيدة

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي في البحر الأحمر، صباح اليوم، أولى اجتماعات لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى مدن المحافظة برئاسة الأستاذة حسناء أحمد إبراهيم، مدير مديرية التضامن، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ لاختيار الام المثالية لهذا العام.

اختيار الأم المثالية بالبحر الأحمر

وأشارت حسناء أحمد، مدير التضامن الإجتماعي بالبحرالأحمر، إلى أنّ عدد المتقدمات بلغن 38 سيدة لهذا العام، واختيرت 22 سيدة منهن، ممن تنطبق عليهن شروط المسابقة لاختيار 3 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة وأم مثالية على كل مدينة، واستبعدت 16 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية، كما سيتم اختيار أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الهمم وأم بديلة.

مسابقة الأم المثالية

وأكد عمر محمد الأمين، وكيل التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستقيم السيرة الذاتية للمتقدمات مع مراعاة الضوابط والشروط لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامته، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، مضيفا أنّه سيتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة.