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شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعاملات بمحافظة جنوب سيناء والمحليات

كتب:

داليا منير
06:28 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن مسابقة الأم المثالية لعام 2024 للعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية بمدن جنوب سيناء، والمقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك تشجيعا منه وعرفانا لدور الأم المثالية داخل المجتمع السيناوي.

وحددت المحافظة الضوابط والشروط المطلوبة من المتسابقات داخل المحافظة للتقديم للمسابقة، كالتالي:

- أن تكون الأم المرشحة من العاملين بالديوان العام أو المجالس المحلية 

- ألا يقل السن عن 45 عاما

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 4  

- أن يكون للأم قصة كفاح وعطاء واضحة للمجتمع

- ألا تكون المتقدمة حصلت على المسابقة قبل ذلك

- لا بد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عال.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 

- بيان حالة وظيفية مختومة من جهة العمل

- صورة بطاقة الرقم القومي 

- صورة شهادات الميلاد للأبناء 

- رقم تليفون للتواصل 

- قصة قصيرة لا تزيد عن 15 سطرا 

- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء

- 2 صورة شخصية 

- إقرار قانوني من المرشحة بعدم قرابتها لأي عضو من أعضاء اللجنة 

- إقرار الهيئة الاجتماعية مختوم من جهة العمل

- القيد العائلي 

- صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج 

- الشهادة المرضية في حال مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

الفئات المستهدفة للمشاركة في المسابقة

- أم من ذوي الاحتياجات الخاصة 

- أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة 

- أم لأحد الموظفين أو الموظفات المميزين

- الأم المثالية المعيلة 

- الأم المثالية القدوة 

- الأم المثالية الحالة الطبيعية 

- أب مثالي له بنتان فأكثر ولم يرزق بذكور

ويتم تقديم الأوراق بمقر وحدة تكافؤ الفرص بمركز دعم المرأة بمدينة طور سيناء، استعدادا لفحص الطلبات المتقدمة للمسابقة، وإعلان النتيجة في شهر مارس المقبل تزامنا مع عيد الأم.

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بقلم داليا منير