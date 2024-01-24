حملة لتوفير ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

أطلقت جمعية «الأورمان» حملة جديدة لتوفير الملابس الشتوية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف مراكز محافظة الفيوم، لمساعدتهم على مجابهة الشتاء، وذلك ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام» تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، لإسعاد الفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وحمايتهم من برد الشتاء، من خلال توفير ملابس شتوية تُشعرهم بالدفء، وتساعدهم على تحمل البرودة القارصة خلال هذه الأيام.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على الدور الهام والحيوي الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، خصوصًا في الأمور المتعلقة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم مختلف سبل الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع ملابس شتوية ثقيلة

من ناحيته، ذكر اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الحملة تستهدف توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين في القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، من خلال مكتب الأورمان في الفيوم، وبرعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كسوة شتوية لأسرة بسيطة

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، إنّهم أتاحوا للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه، والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين حتى يستطيعوا الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.

وأشار إلى أنّ جمعية الأورمان تواصل مسيرتها الخيرية على قدم وساق في إطار حرصها الدائم على بذل قصارى جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة الفيوم.