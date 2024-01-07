توزيع 13 ألف قطعة ملابس شتوية ضمن مبادرة «ستر وغطا» في الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، انطلاق معرض «ستر وغطا» لتوزيع نحو 13 قطعة ملابس شتوية جديدة على أفراد الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك من خلال معرض كساء الملابس الشتوي 2024 الذي أقامته جمعية صلاح الدين للتنمية، إذ افتتحه الدكتور أحمد الأنصاري اليوم تمهيدًا لبدء توزيع قطع الملابس المختلفة على الأطفال والشباب.

ويأتي ذلك، ضمن خطة الجمعية لتوفير الملابس الشتوية والجديدة للشباب والأطفال أبناء الأسر البسيطة، تحت شعار «خلي شتاهم دافي»، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 13 ألف قطعة ملابس

وكشف محسن ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ 1100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، استفادت من مبادرة «ستر وغطا» بتوزيع نحو 13 ألف قطعة ملابس شتوية جديدة عليهم.

وأشار إلى أنّ المعرض جاء بمشاركة نحو 22 جمعية أهلية في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، والتي قامت باختيار الأسر المستحقة بمختلف القرى والنجوع، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد إجراء الأبحاث اللازمة والتأكد من استحقاق تلك الحالات.

إدخال البهجة على قلوب الأطفال

من ناحيته، أكدّ محافظ الفيوم سعادته بافتتاح معرض «ستر وغطا» لتوفير كساء الملابس الشتوي 2024 للأطفال والشباب الأولى بالرعاية، حيث أدخل البهجة على قلوبهم، وساهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم.

تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية

وأشاد محافظ الفيوم، بدور جمعية صلاح الدين الخدمي، ودعمها للفئات المستحقة من خلال العديد من المبادرات الإنسانية التي تفيد وترعى الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جرى افتتاح المعرض بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين للتنمية، وجبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.