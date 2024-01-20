مدير «الأورمان»: «ستر ودفا» تستهدف كل نجوع وقرى مصر

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنَّ «الأومان» مستمرة في حملاتها بكافة قرى وربوع ونجوع مصر وآخرها حملة «ستر ودفا» التي تستهدف توزيع المواد الغذائية والبطاطين وبناء الأسقف للمنازل، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها أهالينا في هذه المناطق.

وأضاف «شعبان»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ إنجازات جمعية الأورمان تتجلى في إيجابية البرنامج وحملة «ستر ودفا» بفصل الشتاء الحالي، لافتاً إلى الجهود التي تم بذلها بإحدى القرى بمركز «أرمنت» بمدينة الأقصر من توزيع الأغطية والطعام للأسر الأولى بالرعاية وإعمار البيوت.

وتابع مدير عام جمعية الأورمان: «حملة ستر ودفا لبيوت المصريين بنسبة 100%، والعديد من المؤسسات والشركات والبنوك تدعمنا وأجمعت على كلمة وقلب واحد، وميزة الحملة أنه يمكن التبرع بأي مبلغ دون التقيد بحد أدنى ومتاح التبرع بالتقسيط، والهدف عمل الخير ونستهدف التوزيع على كل قرى ونجوع مصر».

واستطرد: «حملة ستر ودفا ملحمة جميلة لعمل الخير، وهناك قاعدة بيانات للوصول إلى الفئات المستحقة وليطمئن المتبرعين أنَّ أموالهم تصل للمستحقين».