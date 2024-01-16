أنقذه المنافسون.. كيف فاز ميسي بجائزة «ذا بيست» رغم التساوي مع هالاند؟

جدل واسع أثاره إعلان فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رغم تساويه في النقاط مع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينج هالاند، موجة من الانتقادات وعلامات الاستفهام حول أحقيقة البرغوث الأرجنتيني في حصد الجائزة.

لماذا فاز ميسي بالجائزة رغم تساويه في النقاط مع هالاند؟ سؤال شغل الكثيرين عقب إعلان فوزه بجائزة «ذا بيست» للمرة الثالثة في تاريخه، في ظل عدم احتساب إنجازه القاري بالتتويج بكأس العالم مع الأرجنتين ضمن تصويت جائزة 2023، بخلاف هالاند الذي سجل موسما تاريخيا بالمساهمة في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كيف فاز ميسي بجائزة «ذا بيست» رغم التساوي مع هالاند؟

صحيفة «ميرور» البريطانية كشفت الشفرة وراء تتويج ميسي بالجائزة رغم تساويه في النقاط مع هالاند، برصيد 48 نقطة لكلٍ منهما، إلا أن أمرا واحدا هو الذي حسم الأمر لصالح قائد التانجو.

تفاصيل حصول ميسي على جائزة «ذا بيست» رغم تساويه في النقاط مع هالاند

«منافسوه أنقذوه»، هكذا استحق فوز ميسي أن يُطلق عليه، بعد أن فصل تصويت قادة المنتخبات بينه وبين هالاند، ليمنحوه لقب الأفضل في العالم.

«البرغوث» الذي حصد نفس النقاط التي حصل عليها إيرلينج هالاند في التصويت (48)، احتفظ بالجائزة التي حصل عليها العام الماضي بفضل تصويت قادة المنتخبات الوطنية للرجال، كما هو مقرر في لائحة الجائزة التي سلمت، لأول مرة في عام 2017، هكذا أوضح التقرير.

وفقا للمادة 12 من اللائحة وفي الجدول النهائي، حصل ليو ميسي على 107 نقاط وإيرلينج هالاند على 64 نقطة، ليحصل «البرغوث» على ثالث جائزة «ذا بيست»، والثانية على التوالي (2019، 2022 و2023).