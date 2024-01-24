طريقة حجز تذكرة معرض الكتاب 2024.. تعرف على الخطوات بالتفصيل

حددت وزارة الثقافة، طريقة حجز تذكرة معرض الكتاب 2024، والذي يستقبل في دورته الـ 55 زواره اعتباراً من غد الخميس الموافق 25 يناير 2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، على أن تكون مواعيد الزيارة من السبت إلى الأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء الخميس، والجمعة من العاشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً.

طريقة حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

- يمكن حجز التذاكر من المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

- يمكن حجز التذاكر من شباك التذاكر المجاور لباب دخول المعرض.

- يمكن دفع قيمة التذكرة أيضا عن طريق «بي، مصاري، أمان».

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب

- الدخول على رابط حجز التذاكر.

- البدء في تسجيل بعض البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف.

- يستقبل المواطن نسخة من تذكرة معرض الكتاب في رسالة نصية.

- كما يستقبل الزائر نسخة التذكرة على البريد الإلكتروني.

- التذكرة تشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.

سعر تذكرة معرض الكتاب

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 5 جنيهات فقط.

معلومات عن شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب

- عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، له دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية، انتسب مبكرًا إلى قسم التاريخ الفرعوني بمدرسة المعلمين وسافر إلى فرنسا أربع سنوات ونصف ليحصل على 3 دبلومات تخصصية، وتوجه إلى النمسا ليحصل على شهادة الدكتوراه، واكتشف 19 مصطبة أخرى في موسم عام 1930، نشر حفائره باللغة الإنجليزية، ومن مؤلفاته كتابه بالإنجليزية «أبو الهول» ترجمة جمال الدين سالم.