5 طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر نهائيا.. أبرزها وصفة زيت الزيتون

قشرة الشعر من المشكلات المؤرقة والمزعجة للكثيرين، وهي تحدث نتيجة التواجد في بيئة عالية البرودة أو الرطوبة تؤثر بالسلب على جذور الرأس أو بسبب عدم غسل الشعر جيدًا، ما يسبب الحكة الشديدة، وإحراجا للشخص بسبب ظهورها على الملابس، خاصة إذا كانت غامقة، لذا نستعرض في التقرير التالي، 5 طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا.

بوصفات منزلية بسيطة يمكن التخلص من القشرة نهائيًا لأن إهمال علاجها يؤدي إلى تساقط الشعر، وحدوث الفراغات في منبت الرأس، بحسب ما نشره تقرير بموقع Emedicinehealth.

5 طرق منزلية للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

1) وصفة الليمون

وصفة الليمون من أكثر الطرق الفعالة في التخلص من الفطريات وقشرة الشعر نهائيًا؛ لأن الليمون يحتوي على مواد تساعد على تجفيف فروة الرأس الدهنية، ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

- عصر ليمونة واحدة في لتر ماء ثم وضع الخليط في الثلاجة.

- غسل الشعر بالشامبو المناسب، ثم وضع خليط الليمون مع الماء على فروة الرأس وفركها جيدًا.

- تكرر وصفة الليمون 3 مرات في الأسبوع حتى التخلص من القشرة نهائيًا.

2) ماسك صفار البيض

يمكن استخدام ماسك صفار البيض للتخلص من قشرة الرأس بفضل احتوائه على فيتامين A ومجموعة مركبات وعناصر تمنع ظهور القشرة، ويمكن تحضير الماسك كالتالي:

- وضع صفار بيضة أو أكثر على فروة الرأس.

- تغطية الرأس بكيس بلاستيكي نحو ساعة.

- غسل فروة الرأس جيدًا بالماء والشامبو.

خل التفاح يقضي على قشرة الشعر نهائيًا

3) وصفة خل التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض تقضي على الفطريات المُسببة لقشرة الرأس، ويمكن إعداد الماسك باتباع الخطوات التالية:

- مزج كمية متساوية من الماء وخل التفاح في عبوة رذاذ.

- رش الخليط على فروة الرأس بعد غسله بالشامبو.

- يترك الخليط على الرأس حوالي ربع ساعة، ثم يُشطف الشعر جيدًا، ويمكن استخدام تلك الوصفة مرتين اسبوعيًا.

4) ماسك زيت الزيتون لإزالة قشرة الرأس

زيت الزيتون من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من قشرة الرأس، ويمكن استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:

- توزيع مقدار مناسب من زيت الزيتون على فروة الرأس.

- ترك زيت الزيتون على فروة الرأس لمدة 10 دقائق، ثم يُغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

5) زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز للتخلص من قشرة الشعر بسهولة في المنزل باتباع الخطوات التالية:

- خلط زيت جوز الهند مع عصير نصف ليمونة.

- وضع المزيج على فروة الرأس وتدليكها لعدة دقائق.

- ترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

- تكرار الوصفة من 2-3 مرات في الأسبوع.

بدورها أكدت الدكتورة حنان الكحكي أستاذة الجلدية بجامعة عين شمس في تصريح لـ الوطن، أن الحفاظ على شرب الماء بكميات مناسبة طول اليوم، يساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس، وعدم ظهور قشرة الرأس، كما يساعد تناول الأطعمة الصحية من الفواكه والخضروات على الوقاية من قشرة الرأس، ودعت إلى ضرورة تمشيط الشعر جيدًا لأن ذلك يساعد على إفراز الزيوت التي تحمي فروة الرأس من القشرة.