انطلاق منافسات كأس العالم للرماية بمشاركة 65 دولة في العاصمة الإدارية

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية «مسدس – بندقية – بندقية خرطوش» اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقام خلال الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 65 دولة.

انطلاق منافسات كأس العالم للرماية بالتدريبات الرسمية

ويشارك في البطولة دول: ألبانيا، أرمينيا، أستراليا، ألنمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كولومبيا، كرواتيا، كوبا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، أيسلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، السعودية، كوريا الجنوبية، الكويت، لاتفيا، ليبيا، لبنان، المغرب، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتريكو، قطر، رومانيا، السنغال، سنغافورة، سلوفينيا، سان مارينو، صربيا، سيريلانكا، سويسرا، سلوفاكيا، سوريا، السويد، تايلاند، تايوان، تونس، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، أمريكا، أوزبكستان، فنزويلا.

وتقام في اليوم الأول من البطولة التدريبات غير الرسمية لجميع الفرق ويعقبها فحص أسلحة بندقية ومسدس ثم تقام تدريبات غير رسمية للبندقية خرطوش، والتي تستمر حتى الرابعة عصرًا.

وتشهد البطولة حضورًا مميزًا من أفضل الرماة حول العالم، حيث حرص اتحاد الرماية المصري برئاسة اللواء حازم حسني، على توفير وسائل الراحة للوفود الحاضرة.