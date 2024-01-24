أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، استكمال مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، السبت 10 فبراير، في تمام الساعة التاسعة صباحا للجامعات التي لم تعلن عنها، وذلك بمقر النيابة الإدارية.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. تأكيد حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

5. تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. تأكيد الحضور لمقر رئاسة الهيئة (دون اصطحاب أي مرافق ).

7.عند وجود أي خطأ ببيانات المرشح ذاته (الجامعة - الشعبة - النسبة - الرقم القومى الخاص بالمرشح) يجرى الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎، لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.