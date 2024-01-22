‎خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة.. السر في «أحوال إكسبريس»

يهتم المواطنون دائمًا بالبحث عن أسرع الخدمات لإنهاء الأوراق الحكومية كونها تربط دوما بدراسة أو سفر أو التقديم في وظائف، وفي ظل التحول الرقمي الذي طبقته الدولة أصبح استخراج الأوراق الحكومية أسرع وأسهل من ذي قبل، فبإمكان المواطن الحصول على الخدمة التي يحتاجها خلال دقائق ومن منزله، لذا نوضح كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة من المركز التكنولوجي «أحوال إكسبريس».

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة

وأطلقت وزارة الداخلية المركز التكنولوجي أحوال إكسبريس لاستخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة، وكذلك إصدار كل الأوراق المتعلقة بالأحوال المدنية، يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة من مركز أحوال إكسبريس بقطاع الأحوال المدنية بالعباسية، باتباع الخطوات الآتية:

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي.

- كتابة البيانات في الاستمارة.

- وضع الاختام لإثبات الوظائف.

- التوجه لمقر أحوال اكسبريس بالعباسية وتسليم الاستمارة والتصوير.

- الانتظار لمدة 20 دقيقة والحصول على البطاقة جاهزة.

خدمات مركز أحوال إكسبريس

والمركز النموذجي أحوال إكسبريس مجهز على أحدث طراز ومزود بوسائل تكنولوجية رقمية ولوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي بأحدث أجهزة التصوير، ومزود بخدمة الكول سنتر عن طريق الاتصال برقم 15340 للمواطنين و15341 لكبار السن وذوي الهمم، لتقديم كل خدمات الأحوال المدنية وتوصيلها للمواطنين عبر حافلات أحوال إكسبريس المتنقلة.

إين يوجد مركز أحوال إكسبريس؟

وجرى تزويد المركز بالماكينة الذكية للقيد العائلي الفوري الرقمي، وهو مزود بخاصية التحصيل النقدي، حيث يمكن للمواطن استخراج القيد العائلي المميكن دون تدخل بشري، «إذا كان سبق له استخراجه» من خلال شاشتها عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية.