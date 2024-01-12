وظيفة معاون النيابة الإدارية.. رابط الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية

أغلقت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، باب سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون النيابة الإدارية، خلال الساعات القليلة الماضية، فيما أعلنت رابط الاستعلام عن موعد المقابلات الشخصية بالرقم القومي، والمواعيد للمتقدمين من مختلف الجامعات بكل محافظة، ومكان انعقاد المقابلة، فضلًا عن الضوابط والأوراق المطلوبة لحضور المقابلة الشخصية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية لوظيفة معاون النيابة الإدارية، والتعليمات والأوراق المطلوبة.

ما هي وظيفة معاون النيابة الإدارية؟

وتعد وظيفة معاون النيابة الإدارية هي إحدى الوظائف التي تقتصر على طلاب كليات الحقوق، والشرطة، والشريعة والقانون، إذ يختص معاون النيابة الإدارية بالتحقيق في أيّة مخالفات تأديبية تم تقديم بلاغات بها سواء من الجهات التي تخضع لولايتها، أو الجهات الرقابية، أو الرسمية، أو العاملين في تلك الجهات، أو حتى غيرهم من الناس.

موعد المقابلة الشخصية لمعاون النيابة الإدارية

وكشف المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن يبدأ عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين في وظيفة معاون النيابة الإدارية 2024 بدءًا من السبت المُقبل الموافق 13 يناير الجاري، وفقًا للمواعيد التي تم تحديدها لكل جامعة بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

الاستعلام عن تقديم النيابة الإدارية 2024

وأشار إلى أنّه يمكن الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين في وظيفة معاون النيابة الإدارية 2024 بالرقم القومي، أو تقديم النيابة الإدارية، من خلال الموقع الرسمي لهيئة النيابة الإدارية «اضغط هنا».

مقابلات النيابة الإدارية 2024

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في عقد مقابلات النيابة الإدارية 2024 يوم السبت المُقبل لخريجي كليات الحقوق 2023 من محافظات الفيوم، والقاهرة، وشبين الكوم، وبنها، وبورسعيد، وطنطا، والزقازيق، والإسكندرية، ودمنهور، وحلوان، وبني سويف، ودمياط، والمنصورة، والسادات، وتفهنا، وأسيوط، وعين شمس، والمنوفية، والأزهر فروع.

ضوابط اختبارات النيابة الإدارية

وحددت الهيئة، ضوابط المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون ضمن اختبارات النيابة الإدارية والتي تمثلت في الآتي:

- الحضور في الموعد الذي حددته الهيئة.

- إحضار بطاقة الرقم القومي.

- ترك الهاتف المحمول بالخارج.

- الحضور قبل موعد المقابلة بـ60 دقيقة.

- ارتداء الكمامة الواقية وإتباع الإجراءات الاحترازية.

عنوان هيئة النيابة الإدارية

وأشار إلى أنّ المقابلة الشخصية لوظيفة معاون النيابة الإدارية 2024، تُجرى في مقر الهيئة بميدان النجدة، في مدينة السادس من أكتوبر.