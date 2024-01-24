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«المؤتمر»: مشروع الضبعة رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل

كتب:

محمد أيمن سالم
02:50 م | الأربعاء 24 يناير 2024
مشروع الضبعة النووية

مشروع الضبعة النووية

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مشروع الصبة الخرسانية الرابعة لمشروع الضبعة النووي، رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والتنمية.

مشروع وضع الصبة الخرسانية

وأوضح المهندس علاء والي، أن مشروع وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية مسار جديد في توطيد العلاقات المصرية الروسية.

وأكد علاء والي، أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على مساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في توفير الطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنوات المقبلة، مما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا، وتحقيق طفرة هائلة في الاقتصاد الوطني.

مشروع الضبعة النووية

ولفت علاء والي في بيانه، إلى أن مشروع الضبعة النووي كان حلم المصريين الذي يتم تنفيذه حاليا، وسيدخل حيز التشغيل قريبا، والذي يستهدف تأمين حاجة مصر من الطاقة، علاوة على أنه سيكون على أعلى درجات الأمان، وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية بالعالم.

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