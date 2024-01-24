اليوزباشي مصطفى رفعت شهيد معركة الإسماعيلية.. قصة بطل صمد أمام الجيش البريطاني

25 يناير من عام 1952؛ يوم سجل فيه التاريخ ملحمة معركة الإسماعيلية 1952، تلك الذكرى التي مر عليها 72 عامًا لتظل نبراسًا ومنارة للأجيال تؤكد عظمة الشعب المصري والشرطة، وليصبح ذلك اليوم عيدًا للشرطة المصرية.

لم تخل معركة الإسماعيلية من الدروس والشواهد والحكايات عن أبطال المعركة، وعلى رأسهم اليوزباشي مصطفى رفعت الذي قاوم قوات الاحتلال الإنجليزي، ليصنع مع باقي أبطال الشرطة ملحمة خلدها تاريخ مصر، وأصبح بفضلهم ذلك اليوم عيدا للشرطة المصرية.

وبالتزامن مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ71، تسلط «الوطن» الضوء على اليوزباشي مصطفى رفعت بطل ملحمة معركة الإسماعيلية الذي صمد أمام الجنرال الإنجليزي «إكسهام».

بعثة دراسية في إنجلترا عام 1951

درس مصطفى رفعت ضمن بعثة دراسية في إنجلترا عام 1951 ليعود من البعثة ويصبح مدرسًا بكلية البوليس، وتطوّع لتدريب المقاومة في القناة مع زميليه صلاح دسوقي الذي صار لاحقًا محافظًا للقاهرة، وصلاح ذو الفقار بعد أن ترك عمله، وأصبح مديرًا للأمن بمدينة السويس خلال عامي 1976 و1977، وحصل على رتبة لواء ومساعد أول لوزير الداخلية، وصمد أمام الجنرال الإنجليزي أكسهام، عندما طالبه بالرحيل من الإسماعيلية إلى القاهرة.

أشهر عبارات مصطفى رفعت

تأثر مصطفى رفعت -الذي توفي في 13 يوليو 2012- بالأحداث الوطنية التي شهدتها مصر بعد إلغاء معاهدة 1936، وكانت أشهر عباراته خلال المعركة التاريخية، وفقًا لحوارات سابقة له، أنَّه قال للجنرال الإنجليزي «إكسهام»: «لو حاربنا بعض 50 سنة مش هنسلم»، ليرد عليه الجنرال الإنجليزي: «أنت كدا بتحارب جيش بريطانيا العظمى»، وبعد المعركة أمر «إكسهام» جنوده بمنح التحية العسكرية للأبطال المصريين تقديرًا لهم.