قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف إن إندونيسيا لها مكانة خاصة في قلب الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه لمس حبهم ووفاءهم للأزهر الشريف بنفسه عندما زارها للمشاركة في الاحتفال بالعيد المئوي لجمعية نهضة العلماء.

قيادات الأزهر يكرمون المشاركين في برنامج تعزيز كوادر علماء إندونيسيا

وأوضح الضويني، أن التعاون مع مسجد الاستقلال بإندونيسيا في برنامج تعزيز كوادر العلماء يعبر عن متانة العلاقات العلمية، وحب الإفادة من علماء الأزهر، ناقلًا تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء البرنامج، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس جامعة الأزهر الذي احتصن البرنامج وأولاه رعايته واهتمامه، وللدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، صاحبة الفضل في انطلاق هذا البرنامج ومتابعته.

وأعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بنجاح البرنامج، مشيرًا إلى أنه يعمل على تأسيس علماء نابهين، وفتح آفاق المعرفة لديهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، إن نجاح هذا البرنامج جاء نتيجة رعاية ودعم الإمام الأكبر، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس الجامعة، وأن الأزهر الشريف سيواصل دعمه للوافدين؛ لنشر الوسطية والاعتدال في شتى ربوع الأرض.