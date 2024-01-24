أعلنت وزارة الصحة والسكان كيفية التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار، حيث يجب أن يتجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي للتسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، لافتة الى أنّه بمجرد الذهاب الى المستشفى سيتم الكشف على المريض وعرض حالته الصحية على لجنة مختصة، ثم تحديد المستشفي وموعد الفحصوات وإجراء العملية.

وزارة الصحة توضح كيفية التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه سيتم إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة بالمجان دون أن يتحمل المواطن أعباء مالية حتى حال التدخل الجراحي، ويمكن التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن للمبادرة الرئاسية 15300.

الخط الساخن لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنّ الخدمات الطبية التي تقدم من خلال مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار تتم بأفضل إمكانيات وتدريب الكوادر الطبية، إضافة إلى تزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة لإجراء التداخلات الجراحية، فضلا عن التطوير المستمر للنظام الممكين الذي تعمل به المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل قليل، إجمالي عدد المسفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث تجاوز مليوني مواطن، داعيا المواطنين إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 وسيتم التحويل أو التوجيه لحل أي مشكلة أو معوقات للحصول على الخدمة الطبية.