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قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن المتأثرة

كتب:

آية حسنين
02:55 م | الأربعاء 24 يناير 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية  قطع المياه غدًا الخميس 25 يناير عن بعض المناطق في قري مركز منية النصر لمدة 8 ساعات.

قطع المياه بمحافظة الدقهلية غدا لمدة 8 ساعات

وأشارت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساءاً عن القرى التالية بمركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - كفر علام - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل».

سبب قطع المياه بالدقهلية لمدة 8 ساعات

مياه الدقهلية أعلنت أنه سيتم قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات في الدقهلية بسبب أعمال صيانة على خط المياه قطره 700 مم من البلاستيك. وأكدت على أهمية تدبير احتياجات المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز من مياه الشرب.

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بقلم آية حسنين