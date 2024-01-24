قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن المتأثرة
كتب:
آية حسنين
02:55 م | الأربعاء 24 يناير 2024
قطع المياه - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه غدًا الخميس 25 يناير عن بعض المناطق في قري مركز منية النصر لمدة 8 ساعات.
قطع المياه بمحافظة الدقهلية غدا لمدة 8 ساعات
وأشارت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساءاً عن القرى التالية بمركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - كفر علام - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل».
سبب قطع المياه بالدقهلية لمدة 8 ساعات
مياه الدقهلية أعلنت أنه سيتم قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات في الدقهلية بسبب أعمال صيانة على خط المياه قطره 700 مم من البلاستيك. وأكدت على أهمية تدبير احتياجات المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز من مياه الشرب.