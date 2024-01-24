قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية قطع المياه غدًا الخميس 25 يناير عن بعض المناطق في قري مركز منية النصر لمدة 8 ساعات.

قطع المياه بمحافظة الدقهلية غدا لمدة 8 ساعات

وأشارت مياه الدقهلية أنه يجري قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساءاً عن القرى التالية بمركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - كفر علام - الرياض - الكردي - الجنينة - النزل».

سبب قطع المياه بالدقهلية لمدة 8 ساعات

مياه الدقهلية أعلنت أنه سيتم قطع المياه غدا لمدة 8 ساعات في الدقهلية بسبب أعمال صيانة على خط المياه قطره 700 مم من البلاستيك. وأكدت على أهمية تدبير احتياجات المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز من مياه الشرب.