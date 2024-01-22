خطوات إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية».. بينها سداد الرسوم المقررة

يتطلع كثير من المواطنين في محافظة الدقهلية، إلى معرفة كيفية إنهاء التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إذ حددت الشركة، عددًا من الخطوات لإنهاء التعاقد والأوراق المطلوبة.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنّه يجب على المواطنين، عمل 5 خطوات من أجل إنهاء التعاقد في أحد فروعها كالآتي:

خطوات إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية»

- استيفاء العميل أو المنافع طلب رفع العداد.

- سداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إنّ وُجد.

- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

- إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.

- إيقاف إصدار الفواتير.

أوراق إنهاء التعاقد مع «مياه الدقهلية»

- طلب الخدمة من العميل والمجتمع.

- بطاقة الرقم القومي.

- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- آخر قراءة العداد قبل رفعه.