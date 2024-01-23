خطوات وأوراق التقديم على عداد مياه رئيسي لأول مرة في الدقهلية

يتطلع عدد كبير من المواطنين في محافظة الدقهلية لمعرفة كيفية الحصول على عداد مياه رئيسي منزلي لأول مرة، ويتساءلون عن الأوراق والشروط المطلوبة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

الشركة تكشف عن الأوراق المطلوبة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على عداد رئيسي لأول مرة في المنازل، من خلال تقديم عدد من المستندات المطلوبة، وهي كالتالي:

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

- سند الحيازة أو الملكية

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك إن وجد

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان

- الرخصة صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن

- بطاقة الرقم القومي للعميل

- إيصال مياه من أقرب جار

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

خطوات الحصول على عداد لأول مرة بالدقهلية

وحددت خطوات معينة من أجل تركيب العداد الرئيسي لأول مرة كالآتي:

- تقديم طلب للحصول على الخدمة

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف

- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر

- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

- توقيع العميل للعقد

- الانتهاء من تقديم الخدمة.