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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير 

كتب:

مريم شريف
04:56 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الدكتور أندريه زكي

الدكتور أندريه زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمٌناسبة عيد الشرطة المصرية 72، وحلول الذكرى 13 لثورة 25 يناير.

برقية تهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الشرطة 

وجاء في البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يٌسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى 25 يناير، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي نعتز بها جميعًا، التي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المصرية الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن بلادنا والمصريين، ونحن نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية، ومجهودات جميع أجهزة الشرطة الدائمة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية».

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة.

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