رئيس الطائفة الإنجيلية: العالم بمر بأزمات.. وصناعة السلام تحتاج إلى قوة

قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الاحتفال بعيد الميلاد، يأتي في وقت يمر العالم بأزمات اقتصادية كبرى من ارتفاع الأسعار التضخم، والكساد محليًّا، متابعا في كلمته خلال الاحتفال بعيد الميلاد، بأن الأزمة العالمية ألقت بظلالها بقوة على بلادنا، موضحا أن الحكومة تبذل مجهودًا ضخمًا لاحتواء آثار هذه الأزمات العالمية.

أضاف أن من التحديات التي نحتفل بالميلاد وسطها أيضا مخاوف الحياة، موضحا أن هناك ضغوطا يومية ومخاوف اقتصادية واجتماعية، وهناك أزمة ثقة عالمية في تبادل الأخبار والمعلومات أخبار مفبركة، وصور مفبركة.

ولفت إلى أن وسط هذه التحديات، نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد والذي هو «فرح الميلاد وسط الأزمات».

وأوضح أن صناعة السلام تحتاج إلى قوة، والسلام هنا ليس غياب الحرب، بل هو حالة الازدهار والطمأنينة، وصناعة السلام قوةٌ عظيمةٌ، والقوي هو من يستطيع أن يصنع سلامًا، ولهذا يطلق النبي إشعياء على السيد المسيح «رئيس السلام»؛ لأن السلام الذي يمنحه هو سلام لا نهائي.

وبدأ منذ قليل، احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، برئاسة الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بحضور حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس السيسي، لتقديم التهنئة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور طارق الملا وزير البترول، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.