رغم الأمطار الغزيرة.. إقبال كبير على زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إنه بالرغم من الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية في الوقت الراهن، إلا أن قلعة قايتباي استقبلت اعداد كبيرة من الزائرين الأجانب من جنسيات متعددة.

تسهيل حركة السائحين داخل قلعة قايتباي في الإسكندرية

وأوضح مدير آثار الإسكندرية في بيان اليوم، أن تلك الأفواج استقبلها محمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي القلعة حيث جرى تسهيل حركتهم والاستمتاع بالزيارة وسط الأجواء الشتوية المميزة في الإسكندرية.

آثار الإسكندرية تعقد غرفة عمليات بسبب سوء الأحوال الجوية

وأكد أن غرفة عمليات منطقة اثار الإسكندرية منعقدة يشكل مستمر وسط متابعة ميدانية لتفقد كافة المواقع الأثرية خلال النوة الحالية.

تطهير المطابق حول محكمة سراي الحقانية

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي حيث تم تكليف المهندسة اميرة محمد مدير إدارة الصرف الصحي بحي الجمرك لإرسال حمله لتنظيف المطابق حول محكمة سراي الحقانية لاستيعاب كميات الأمطار التي تضرب الإسكندرية وبحضور كريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية والمشرف علي مشروع ترميم الحقانية ومفتشي الاثار.