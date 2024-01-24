وزارة العمل: فرص توظيف بشركة قطاع خاص تشمل 12 تخصصا لشباب الوادي الجديد

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب للعمل في شركة كونتراك للخدمات العامة إحدى شركات أوراسكوم، بداخل مصنع بشرق العوينات، لأبناء محافظة الوادي الجديد والمقيمين فيها، وذلك في مجموعة من التخصصات.

وتضمَّنت التخصصات مشرفي كهرباء وميكانيكا وتبريد وتكييف، وفنيين، ومشغلين طلبمات وخزانات مياه، ومشغلين محطات، وحددت المديرية بألا يزيد سن المتقدمين عن 50 سنة، من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة على الأقل، بخبرة لا تقل عن 10سنوات للمشرفين، ولا تقل عن 3 سنوات في الصيانة والتشغيل، بمرتبات مجزية تراعى الحد الأدنى للأجور، وتأمين صحي واجتماعي على كل العاملين، وعقود عمل، وأرباح سنوية وتدرج وظيفي، وذلك في إطار جهود المديرية وأجهزتها في توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ودفع خطط التنمية وتحقيق الإستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

توفير مزيد من فرص العمل اللائقة والمناسبة للشباب من الجنسين

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات، بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة والمناسبة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتطبيق الحد الأدنى للأجور من أول شهر يناير الجاري بواقع 3500 جنيه في كل الوظائف التي يجري توفيرها .

وأضاف مدير المديرية أن الوظائف التي جرى توفيرها بالتنسيق مع الشركة للشباب راغبي العمل من ذوى الخبرة، في المجالات المشار إليها من مشرفين وفنيين كهرباء وميكانيكا وتبريد وتكييف وتيار خفيف، مؤكداً على توفير سكن للعاملين و3 وجبات يومية، وبدل مواصلات، وعلى الراغبين في الحصول على تلك الفرص التواصل من خلال الإتصال أو رسائل تطبيق الواتس آب على الرقم 01212902530 ، أو الرقم 01277550110 ، وذلك لتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية.