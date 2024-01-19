وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية.. مرتبات مجزية

أعلنت وزارة العمل عدة عن فرص عمل في المحافظات، بينها وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية، بالتنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية

وحددت وزارة العمل في نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة اليوم الجمعة، عدد من محافظات الجمهورية تتوفر فيها فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وهي «القاهرة - بورسعيد - القليوبية - الدقهلية - الغربية - البحيرة - الوادي الجديد - الشرقية - سوهاج»، بواقع 3 آلاف و212 فرصة عمل بمرتبات تبدأ من 3 آلاف و500 جنيه.

فرص عمل بمحافظة الغربية

وبالنسبة إلى وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الغربية، جاءت كالتالي:

- إحدى الشركات العاملة في الموضة على الطريق السريع المحلة المنصورة، والمدير المسؤول محمد محمود، رقم الهاتف 01003316909، تطلب:

20 مراقب جودة، 2 أمين مخزن، 15 عامل تعبئة، 10 عمال خياطة.

الشروط: مؤهل عالي - متوسط، والسن حتى 25 سنة.

- إحدى شركات النسيج، في شارع الجلاء بالمحلة الكبرى، والمدير المسؤول حاتم محمود، رقم الهاتف 0402382911، تطلب:

10 عمال حياكة، مندوب بيع، 30 عامل طباعة، 5 عمال أرضية، 2 عامل تطريز.

الشروط: مؤهل عالي - متوسط، السن 18- 30 سنة.