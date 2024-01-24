خريطة مواصلات معرض الكتاب 2024.. متوفرة في جميع مناطق القاهرة

كشفت محافظة القاهرة عن خريطة مواصلات معرض القاهرة للكتاب 2024، إذ جرى تخصيص أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار المعرض، لخدمة زوار المعرض تغطي معظم مناطق القاهرة.

مواصلات معرض الكتاب 2024

وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أنه جرى توفير 58 أوتوبيسا يحمل لافتة «خدمة معرض الكتاب»، على أن توزع في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض.

واوضحت المحافظة أنه جرى الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض، وفيما يلي أسماء الخطوط.

- الخطوط من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا بـ:

* رمسيس

* العباسية

* جامعة الأزهر

* محور المشير

- الخط الثاني

* يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا

* يمر بميدان أحمد حلمي

*شارع رمسيس

* العباسية

* نادي السكة

* جامعة الأزهر

* محور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات

الخط الثالث

* يبدأ من النزهة الجديدة

* يمر بميدان الحجاز

* السبع عمارات

*مكرم عبيد

* مصطفى النحاس

* المنهل

* الوفاء والأمل

* يخدم هذا الخط 8 سيارات

الخط الرابع

* يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية

* الحلمية

* كلية بنات عين شمس

* ميدان هشام بركات

* الحي السابع

* حي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس

* يبدأ من ميدان الجيزة

* جامعة القاهرة

* القصر العيني

* السيدة عائشة

* الأوتوستراد

* جامعة الأزهر

* معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات

الخط السادس

* يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى

* نادى وادى دجلة

* الطريق الدائرى

* محور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع

* يبدأ من المظلات ثم سراي القبة

* بروكسي

* السبع عمارات

* الحي الثامن

* الوفاء والأمل

*محور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.