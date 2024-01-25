«الصحة» تحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.. تسبب الفشل الكلوي

وجهت وزارة الصحة رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، مؤكدة أنها تسبب ضررا بالغا على صحة المواطن، ولا بد من الحصول عليها بعد استشارة الطبيب المعالج فقط.

مراجعة صرف المضادات الحيوية بشكل خاص

وشدد وزارة الصحة في تعميمها على مديري الشؤون الصحية ضرورة مراجعة كل ما يتم صرفه من مضادات حيوية بشكل خاص، وتعزيز جهود مراقبة مٌقاومة مضادات الميكروبات، والالتزام بمعايير مكافحة العدوي والتعاون بين المواطن ومقدمي الخدمات الصحية.

الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي

وأضافت الوزارة، أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، إذ وصلت نسبة الوفيات جراء استخدام المضادات الحيوية إلى 10 ملايين شخص سنويا، لذلك لابد من مراجعة الطبيب قبل الحصول على المضادات الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة المرضية تختلف من مواطن إلى آخر وكذلك عدد الجرعات، وخصصت «الصحة»، أرقاما ساخنة للمواطنين يمكن الاتصال عليها للرد على التساؤلات وهو 105 للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.