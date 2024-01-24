«الصحة» تعرض تدريب فرق طبية من نيبال لتعزيز مهاراتهم المهنية والعلمية

استقبلت وزارة الصحة والسكان، سفير دولة نيبال لدى مصر، سوشيال لامسال، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدولتين لدعم وتعزيز القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العلاقات الثنائية مع نيبال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع بدأ بالترحيب بالسفير، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع الدولتين وأهمية خلق شراكات فعالة وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصحية.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة نيبال للدراسة في كليات الطب المصرية، حيث أشاد السفير في هذا الشأن بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للطلاب الوافدين، معربا عن تطلعه لزياد عدد الطلاب بما يضمن تعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات الطبية.

الاستعداد لاستقبال الطلاب والخبراء من الفرق الطبية

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى التأكيد خلال الاجتماع على الاستعداد لاستقبال الطلاب والخبراء من الفرق الطبية بدولة نيبال لحضور المؤتمرات والمحافل العلمية التي تُقام على أرض مصر، بما يساهم في تعزيز وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية، من خلال نقل الخبرات المصرية وتحقيق الاستفادة من التقدم والنجاح الذي حققته مصر في دعم المنظومة الصحية.

وتابع عبدالغفار، أنّه جرى التأكيد خلال الاجتماع على الاستعداد لتقديم سبل الدعم لدولة نيبال لمواجهة التحديات الصحية ونقل الخبرات التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا في مختلف المجالات الصحية، ما ساهم بدوره في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.