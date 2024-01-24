على طريقتها الخاصة.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)

شاركت الفنانة ندى رحمي جمهورها فيديو من احتفال الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها، الذي وافق يوم 21 يناير الماضي، وظهرت خلال الفيديو وهي ترقص على إحدى المقطوعات الغنائية الخاصة بأفلامها.

فيديو من احتفال نبيلة عبيد

ونشرت الفنانة ندى رحمي مقطع فيديو من الاحتفال، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة : «كل سنة وأنتي طيبة بلبلتي».

آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل «سكر زيادة»، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

نبيلة عبيد تتحدث عن احتفالها بعيد ميلادها

واحتفلت الفنانة نبيلة عبيد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها احتفلت أول أمس مع أصدقائها من خارج الوسط الفني بتورتة مليئة بالعيون، كما تحتفل أيضا مع أسرتها بتورته نجمة الجماهير، والتي يعتادون على إحضارها لها كل عام.