«الصحة»: المرور على 7 آلاف و248 وحدة ومركز ومستشفى في 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 7 آلاف و248 وحدة ومركز ومستشفى تابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية كافة، تكثيفًا وتفعيلٍ للجهود الرقابية لقطاع المتابعة والرقابة بالوزارة خلال العام الماضي 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحرص من خلال قطاعها الرقابي، على تفعيل دورها في مراجعة جودة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بجميع المنشآت الطبية، ومتابعة الانضباط الإداري، بما يساهم في تعزيز جودة وفعالية الرعاية الطبية، وتحسين كفاءة نظم التشغيل والإدارة، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، الأمر الذي يعود بالنفع على المريض المصري وحصوله على حقه الطبي بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأوضح عبدالغفار، أنّه وفقًا لمحاور الخطة الرقابية لعام 2023، تمّ المرور على مراكز الرعاية الأولية في المبادرات الرئاسية، وبلغت 349 مركزًا، والمرور على 107 مستشفيات تابعة لقطاع الطب العلاجي، والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والطب النفسي، إضافة إلى مراجعة تفعيل خدمات الرعايات والحضانات بـ372 مستشفى على مستوى المحافظات، وتنفيذ مرور شامل على 1563 مخزنا طبيا.

واستكمل المتحدث الرسمي للوزارة، أنّ المرور شمل أيضًا 888 مركزًا صحيا مشاركًا بمبادرة (100 يوم صحة)، كما شملت الخطة الرقابية، عدة محاور أخرى، وهي المرور على المنشآت الطبية لاستقبال وحدات أسنان ومراجعة الخدمات بها، فضلًا عن تشكيل فرق مختصة لمتابعة تشغيل المبادرات الرئاسية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة ضمنها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، لتقييم وسرعة إتخاذ القرار، علاوة على أن الدور الرقابي للوزارة، يتطرق الى تنفيذ خطة مرورية ميدانية خلال العطلات والأعياد الرسمية، ضمانًا للتأكد من استعداد وجاهزية الأماكن وتواجد الكوادر البشرية لتقديم الخدمات الطبية.

واضاف عبدالغفار، أنّ الوزارة تحرص على التواجد الميداني بشكلٍ دوريٍ، والتنسيق المستمر مع المديريات والإدارات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز التنسيق والتوجيه لجميع العاملين بالقطاع الصحي، ما يعكس مفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية في تحسين إداء وكفاءة المؤسسات الصحية.