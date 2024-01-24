«الصحة» تطلق قوافل طبية للصحة الإنجابية في القرى الأكثر احتياجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية، في القرى الأكثر احتياجا، ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والحفاظ على صحة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لرؤية القيادة السياسية.

إطلاق قوافل طبية للصحة الإنجابية

وحددت وزارة الصحة والسكان القرى الأكثر احتياجا، وجاءت على النحو التالي:-

- قرية هلا يوم 28 يناير.

- قرية كفر سرنجا يوم 29 يناير.

- قرية ميت يعيش يوم 30 يناير.

- قرية البلامون يوم 23 يناير.

- قرية طوخ الأقلام يوم 24 يناير.

- قرية شقرف يوم 27 يناير.

- قرية المنشية الجديدة يوم 28 يناير.

- قرية فيشا يوم 29 يناير.

- قرية شيب يوم 27 يناير.

- قرية جلالة يوم 28 يناير.

- قرية طنان يوم 23 يناير.

- قرية شابور يوم 29 يناير.

- قرية صفط العنب يوم 30 يناير.

- قرية بريم يوم 31 يناير.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنَّ الدولة تولي اهتماما كبيرًا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفقا لتوجيهات الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطن، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تعمل على وضع ضوابط منظمة للحد من الزيادة السكانية، ومنها الحملات الإعلامية التي يتم تدشينها على مستوى محافظات الجمهورية.