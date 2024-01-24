الرئيس السيسي: هروح من ربنا فين لو قفلنا معبر رفح في وجه مساعدات غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدد الناقلات التي كانت تدخل قطاع غزة يوميا 600 شاحنة قبل الأزمة الأخيرة، مردفا: «موصلناش في أعلى تقدير من يومين تلاتة أكتر من 200 أو 220 شاحنة، طب الناس دي عايشة إزاي؟».

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة: «اتقال كلام كتير بأن مصر هي السبب، لأ، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب، لو أنا السبب إن مأدخلش لقمة عيش لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله معبر رفح مفتوح على مدار الـ24 ساعة في السبع أيام في التلاتين يوم».

وواصل: «الإجراءات التي تجرى من الجانب الآخر إسرائيل علشان ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي لكدة، ودة شكل من أشكال الصغط على القطاع وسكانه، علشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن، هي دي الحكاية».