الرئيس السيسي: خسرنا 450 مليار دولار في أحداث 2011

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل عيد الشرطة 72، الذي أقيم منذ قليل في أكاديمية الشرطة، عن خسائر مصر بعد أحداث 25 يناير.

وقال الرئيس السيسي: «انتوا عارفين يعني إيه نخسر أكتر من 450 مليار دولار في أحداث 2011، وعارفين يعني إيه نواجه الإرهاب ونتكلم في أكتر من 120 مليار جنيه، إحنا دولة مش غنية ولا حاجة، مواردنا لا تتحمل صدمات بالطريقة دي لأن معندناش موارد تكفي أن تهدر بالطريقة دي».

السيسي: مكانش فيه خيار تاني لينا غير مواجهة الإرهاب

وتابع: «مكانش فيه خيار تاني لينا غير مواجهة الإرهاب اللي قعدنا نخوض فيه تقريبًا 10 سنيين، مكانش فيه سبيل غير أننا نواجهه، وإلا البلد دى مكانتش هتبقى مستقرة أبدًا، يبقى كل يوم فيه اعتداء هنا، وتفجير في الناحية دي، وتخريب فى المحافظة دى، زي ما كان بيحصل قبل كده، لكن دا بفضل الله تحقق بالتضحيات».

وأكمل: «فيه فرق بين أننا نقرأها ونقول تضحيات القوات المسلحة والشرطة وفئات أخرى من المجتمع، وفرق بين أننا نقول متنسوش أننا وإحنا لسه بنكرم 4 من أسر الشهداء أن دا تمن كبير قوى بتدفعه مصر، من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها، الأموال اللي إحنا بننفقها في هذا الأمر مالهاش تأثير علينا وعلى اقتصادنا؟».