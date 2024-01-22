«القاهرة الإخبارية» ترصد مخاوف عالمية من انتشار الحصبة مع تراجع التلقيح

عرض برنامج «صباح جديد» الذي يعرض على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «مخاوف عالمية من انتشار الحصبة مع تراجع عمليات التلقيح ضد المرض».

وجاء في التقرير: «حالة طوارئ وطنية أعلنتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، وذلك بسبب التزايد الملحوظ في انتشار مرض الحصبة في البلاد الآونة الأخيرة».

وأضاف التقرير: «وكانت هيئة الصحة العامة في بريطانيا قد حذرت في وقت سابق من أن تفشي مرض الحصبة في وسط إنجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عادلة لزيادة الإقبال على تلقي اللقاح الخاص بالمرض، وذلك حسبما قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي جيني هاريس».

وأكّدت الوكالة أنَّ هناك مئات الحالات التي تم الكشف عنها حتى الآن بين المؤكدة إصابتها بالمرض والمحتملة، وأن أغلب هذه الحالات انحصرت في الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 10 سنوات.

ويبدو أنَ الأمر ليس مقتصرا على الممكلة المتحدة وحدها فيما يخص تزايد حالات الإصابة بمرض الحصبة، أكد ذلك تقرير صادر في نوفمبر عن العام الماضي عن منظمة الصحة العالمية، والتي أوضحت أنه كانت هناك زيادة سنوية صادمة في حالة الحصبة والوفايات الناجمة عنا على مستوى العالم عام 2023.